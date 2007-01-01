Фонд «Защитники Отечества» расширил перечень ветеранов, получающих поддержку

Президент Владимир Путин подписал указ о расширении категорий ветеранов боевых действий, имеющих право на поддержку Государственного фонда «Защитники Отечества».

Теперь помощь смогут получать действующие военнослужащие, получившие тяжёлые ранения в ходе СВО, но продолжившие службу в ВС РФ, а также ветераны с инвалидностью, ставшие инвалидами при отражении вторжения в приграничных регионах.

Председатель фонда Анна Цивилева назвала таких бойцов настоящими героями и подчеркнула, что теперь важно окружить их заботой и вниманием на всех этапах восстановления.

Новые категории смогут получать технические средства реабилитации, включая спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и помощь в адаптации жилья. Также фонд будет привлекать их к участию в спортивных мероприятиях, в том числе в «Кубке Защитников Отечества».

Руководитель калужского филиала фонда Артур Титов отметил, что поддержка бойцов с инвалидностью остаётся приоритетом, и новая мера — ещё один шаг к тому, чтобы герои могли жить полноценной жизнью.

Обратиться за помощью можно в филиал в Калуге на Ленина, 14, а также в муниципальных округах. Подробности по телефону: 8 (800) 222-96-40.