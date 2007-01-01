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Общество

Владислав Шапша посетил автомобильный завод

Владимир Андреев
17.06, 11:09
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Во вторник, 16 июня, губернатор Калужской области побывал на одном из старейших заводов Калуги «Автоэлектроника» и обсудил с его руководством планы развития.

На предприятии работает порядка 600 человек и в данный момент оно сталкивается с определенными трудностями, в решении которых Владислав Шапша обещал помочь.

- На рабочей встрече обсудили перспективы развития предприятия, — сказал Владислав Шапша. - Сейчас компания столкнулась с рядом сложностей. Все вопросы взяли в работу, в том числе для обсуждения на федеральном уровне. Технический, кадровый потенциал завода должен быть максимально использован.

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