Губернатор обсудил повышение эффективности управленческих процессов

Владислав Шапша провёл совещание, посвящённое внедрению технологий бережливого производства в различные сферы жизни региона.

В эту работу лично вовлечены как глава области, так и его заместители, а также все профильные министерства.

Проекты по повышению эффективности управленческих процессов в органах власти реализуются в том числе по вопросам, которые напрямую волнуют жителей.

Среди них — вывоз мусора, адаптация и привлечение молодых специалистов, а также сокращение времени доезда скорой помощи до пациентов.

В ходе совещания Владислав Шапша заслушал доклады всех участников, внёс собственные корректировки и предложения по дальнейшему внедрению бережливых технологий. Часть проектов реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Директор «Проектного офиса по развитию производственных систем в отрасли» Олег Попов отметил готовность команды Калужской области к изменениям и позитивные сдвиги в этом направлении.