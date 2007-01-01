Фотоловушки «Калужских засек» сняли строгое воспитание кабанят

Сотрудники заповедника «Калужские засеки» поделились кадрами с фотоловушек.

Фото/видео: заповедник «Калужские засеки».

На видео попали кабанчики, которые родились в этом году. Полосатые малыши сгрудились на берегу лесной речушки. Их мама тем временем уже перешла на другой берег.

Взрослая кабаниха спокойно преодолела водную преграду. Она не обращала внимания на нерешительность своих детёнышей. Те топтались на месте и не решались последовать за ней.

- Хочешь - не хочешь, а за мамой идти всё же как-то нужно, - прокомментировали видео в «Калужских засеках».