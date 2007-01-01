Калужские всадницы собрали весь пьедестал на международном турнире по выездке

Воспитанницы калужской спортшколы по конному спорту триумфально выступили на международных соревнованиях по выездке, проходивших в Нижнем Новгороде.

Спортсменки привезли домой медали всех достоинств, сообщили во вторник, 16 июня, в региональном минспорте.

В турнире приняли участие 45 наездников из восьми российских регионов. В состязаниях среди лошадей младше семи лет уверенную победу одержала Вера Халикова, выступавшая на коне по кличке Дом Периньон.

Кроме того, она вошла в четвёрку сильнейших на Источнике и показала высокий результат в КЮРе Большого приза на Идеологе.

Её подруга по команде Александра Хамина на Виндзоре завоевала серебряную награду. А Катерина Музюркина замкнула тройку призёров среди юниоров в КЮРе, выступая верхом на Дон Жуане.

В командном зачёте калужанка остановилась буквально в шаге от пьедестала, финишировав четвёртой.