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Общество

Ушёл из жизни первый директор калужской шахматной школы Владимир Лесик

Владимир Андреев
17.06, 06:07
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14 июня на 79-м году жизни скончался Владимир Петрович Лесик — основатель и бессменный руководитель ДЮСШ № 5 (шахматная школа) на протяжении более 20 лет.

Он был не просто сильным управленцем, превратившим школу в одну из лучших в стране, но и человеком большой души, наставником и интеллигентом.

Владимир Петрович прекрасно разбирался в шахматах, журналистике и с молодости стоял у истоков поискового движения, занимаясь судьбами павших солдат.

Для многих он останется в памяти как Ангел-хранитель и мудрый друг.

Прощание с Владимиром Петровичем Лесиком состоится 17 июня в 11:00 в Никитском храме Калуги. Это невосполнимая потеря для всех, кто его знал.

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