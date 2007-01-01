Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Фонд «Навстречу переменам» объявляет конкурс импакт-стартапов
Новость дня Общество

Фонд «Навстречу переменам» объявляет конкурс импакт-стартапов

16.06, 16:18
0 75
Источник фото: фонд «Навстречу переменам».
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает, что фонд «Навстречу переменам» проводит открытый конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Прием заявок на участие в нем продлится до 10 июля 2026 года. Победители получат доступ к программе профессионального развития сроком до трех лет и гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей.

К участию в конкурсе приглашаются лидеры социальных стартапов с инновационными решениями социальных и экологических проблем, социальные предприниматели, авторы социальных проектов на ранней стадии реализации идеи, прототипа или действующего проекта/организации, которому не более трех лет.

Конкурс проводится в трех номинациях:

  • «Лучший социальный стартап в сфере детства»: цель проекта решить проблему детей и молодежи;
  • «Лучший стартап, направленный на решение социальных и экологических проблем» – в номинации участвуют проекты, которые решают острые проблемы за пределами сферы детства;
  • «Лучший цифровой социальный стартап» – проекты, решающие социальные и экологические проблемы через цифровые технологии: приложения, платформы, онлайн-сервисы, AI-решения.

Победители получат доступ к программе профессионального развития «Инкубатор» длительностью от 1 года до 3 лет, которая включает в себя участие в стратегических сессиях, работу с экспертами и менторами, обучение, обмен опытом. Дополнительно предусмотрена финансовая поддержка – гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей. Заявку на конкурс можно заполнить онлайн до 10 июля.

Юлиана Соколенко, руководитель направления КСО Т2:

«В Т2 ценят открытость и смелость лидеров социальных импакт-стартапов, которые предлагают новые решения и хотят сделать свой проект устойчивым. Мы также даем возможность своим сотрудникам стать интеллектуальными волонтерами и помочь своей экспертизой участникам конкурса на всех его этапах».

Анны Тюшкевич, член совета и соучредитель фонда «Навстречу переменам»:

«Вся программа фонда направлена на то, чтобы создать индивидуальный трек развития для каждого участника по его потребностям. Он включает лучшие технологии бизнес-обучения и наставничество ведущих экспертов и практиков российского бизнеса».

Игорь Ананьев, победитель конкурса прошлых лет:

«Я рад, что в моей жизни случился конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Благодаря нашему проекту «Особая сборка», молодые люди с особенностями развития и инвалидностью находят работу. Если есть представление о ресурсах и целях запуска проекта, фонд – лучшая в России площадка для развития навыков социального предпринимателя».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxvTmvtb
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IjdIUlRkNXpsR01lTjhINkxUWUJ6U0E9PSIsInZhbHVlIjoiTG5BSGRhUWlSaWt1OWlBSUJ2bXgyRkczYW9KVzZranZDOUxmYS9ZTEp4WmFFdXpZVi8xY0tKOTljK29IOCtDQkRsTFVYT2RBTkxaMXdHR2hML0IzYkFYRGJ3cHQ3Sk84a0pMb2k3TkxSQXhMM0g0V3o5QkwwdWJMWjRxMzk2YVkxRExMa0dBTHl0Z01iWWFpVjk3NFNOUVdWNG85ZUE0Q1VjUmR5bzBTVEIxSVpXOTAyYnlLRmtyVndCeHIxSmxBUWFUVjVsRkI4WW5aSElKZWZaR3pyUXNrRGdYamIrRlFERzZWQy85ZE15TDZ6aGhRMHBMMlFTWm1JMGhmSlRwVUprYTRUeDhWNVJ6SkZmYVRyMUtYM1pYZmVzTUsxdTJmY1c5U1lrSncveTlZaFo3SXI5b3NISW1XQy9BQTZwTnNiaXduUDRtSjNndXVYVGd5ZkxsbVdBakJVSWhCUE1UNjBLbmFMU2xGY05YZU8wYlpXUE82bm5COWNkSjhiSFkxSS9tcGtKWW1WeHcxbS9WOUJDanNiR3B5dldRQ1lHNWVRVmkzK0w1UlVQeTI1Yis0RjNnZ21PL1ZETlBBYThocyIsIm1hYyI6IjdlMzllZWU4OTZlYzllOWY4NDQ3M2ZkNjg3ZjllNDQ5Y2UyNzQ3NDc2Mjc3YTg3NmI0NmE2ZTc0ZWM0YzcwMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imk3OEZOV1llQmptbldicFVQVmsrTWc9PSIsInZhbHVlIjoiWTdPSk8zSHVpRUlPcEo3SXM1OHJYMmp2K01kSVBkWVdQblJyS3ljcTcrWnpiZHZVOTFqSnhkbXRaNnVYaXdmaUt4OFZya0hkODZ5Z0JxbGNNbTQyN25YRHh2b1F5MVVMN0VRUlNPVC83a3lXM2xURlpuL0ZCNEh5b0pVZGhNdGdYcUI4Z3dnVVR0L2h6MCtVU0h5M2RIUi9GKzdOWlFlaHE0RzNoU3VJYUhzSXhDZDRZM0RBS2daS0lmMk5pVlFPQnZmQ1BoWCt2UDRBTjVxVDdQODFMSEpXMmhuZ0x0TFJxWm5mOHJWemtRcW5lTUdIV3hHNU5NajZMVk5QMG9EdEEwYVpVRmdmSFJoS2FXc3Rvd3FiSmlENVIvbHF0eGFkT29FNjBJTU1YeW9jbTVSc2R4VnpHY2JQRXdESmxDL29ZSW9LM2N6bkNuUGdXd2x5dHpaNG9CVzgwYkQxRUdqQTBCcXVhNnhvVnNIMmhxZGFrVmRLLzRnbGFFK004dmEvRUJEMm96dlIyVWIvRHRrR1lzci9kUjRpbjhyQXRjVW90bGFlSGJoS0x2K0NVL2ROM25IUHJsS2hGbmI4R3ZlbHkrVGhsMUVoRmd6azBBaE9TUU1kSVdhbUFRblNUakVsL0RtOFpxaUk1Ym1Rd1lwOXIvYnQ3Qzc3K1piRUlyUXFndVV6RFJ5LzU1ZW1mMXJVaytVSEpnYXA2TFZHVFVIZDBuQktWSVdmdHM3VWx6cWZKeiswWnkrQkhoQWlob215UUtxNWFoNzd6U1ROZTJHcVdPYktpTytxUFBRWW5WZFdKUlgvZ3N5cTJ4R2RESEthdGZENWxRbkpQWDRYTW5aNSIsIm1hYyI6Ijk0OTk3NGM3N2QyMWMxOWRjNmFkMGMyMTgyNjJiOWFjNDI5YTIxMWFmYThmOGQ3MWUyYmI0ZWIwNmMyNmUyNjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+