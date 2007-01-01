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Общество

Котельную на улице Калинина в Сухиничах обновляют по областной программе

Владимир Андреев
16.06, 16:04
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В Сухиничах специалисты продолжают техническое перевооружение опасного производственного объекта — системы теплоснабжения города.

Как сообщил во вторник, 16 июня, глава областного Минстроя Вячеслав Лежнин, в настоящее время подрядчики модернизируют котельную мощностью 7,0 МВт на улице Калинина, которая является важным элементом коммунальной инфраструктуры.

Готовность второго этапа работ оценивается в 60 процентов. Модернизация проводится в рамках государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».

После завершения всех мероприятий значительно повысится надёжность теплоснабжения, а работа системы в отопительный период станет более эффективной.

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