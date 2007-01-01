Автопарк скорой помощи Калужской области пополнился четырьмя спецмашинами

Губернатор Владислав Шапша вручил ключи от новых карет скорой помощи врачам накануне Дня медика.

Глава региона отметил, что за последние несколько лет это подразделение здравоохранения удалось существенно укрепить, и новые автомобили — это ещё один шаг к обеспечению бесперебойной работы медиков в экстренных ситуациях.

Он добавил, что благодаря поддержке Президента России изменения происходят не только в скорой помощи, но и во многих других направлениях.

Так, в областном центре недавно открылась новая поликлиника на Правобережье, в Козельске и Людинове началось строительство больничных корпусов, а по всему региону возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты и ремонтируются действующие медучреждения.

Продолжается и работа по привлечению кадров. В прошлом году по целевым договорам в больницы пришли 90 молодых специалистов — это почти в полтора раза больше, чем в 2024-м.

Ещё 117 врачей переехали в Калужскую область из других регионов. Для поддержки медиков действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также меры жилищной поддержки и дополнительные выплаты