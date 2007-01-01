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Общество

Владислав Шапша обсудил с руководством «Автодора» ход реконструкции трассы М-3

Владимир Андреев
16.06, 13:09
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочее совещание с председателем правления Госкомпании «Росавтодор» Вячеславом Петушенко.

Главной темой встречи стала реконструкция федеральной трассы М-3 на участке с 65-го по 124-й километр.

Как отметил глава региона, большая часть работ уже завершена, и реконструкция выходит на финишную прямую. Сейчас стороны решают вопросы, требующие совместных действий по последнему 25-километровому участку, в том числе связанные с переустройством коммуникаций.

Владислав Шапша подчеркнул, что жители региона очень ждут успешного завершения проекта. Он признал, что масштабные работы доставляют временные неудобства, но в результате область получит современную бессветофорную магистраль с повышенной безопасностью и улучшенной логистикой.

Губернатор также добавил, что работы идут строго по графику, и, согласно плану, объект должен быть сдан до конца текущего года.

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