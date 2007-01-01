Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Красную книгу Калужской области внесут 29 новых видов животных
Общество

В Красную книгу Калужской области внесут 29 новых видов животных

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии 16 июня сообщили об изменениях в перечне редких животных.
Ольга Володина
16.06, 11:57
1 437
Фото: Минприроды Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Речь идёт о третьем издании Красной книги Калужской области. В него войдут 29 видов беспозвоночных и позвоночных животных.

Среди них есть те, которых впервые обнаружили в регионе за последние десять лет.

- По сравнению с предыдущим сборником, который вышел в свет в 2017 году, эти изменения будут очень даже существенными, - отмечают в Минприроды.

Из книги исключат 19 видов. Ещё 39 животных поменяют статус редкости. Это связано с новыми данными об их численности и распространении в Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
минприроды красная книга
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlZeldmdEtIQXc0b3hxb05UekoyTkE9PSIsInZhbHVlIjoiU2pCOTVRQ2NmWnZ2Z25sbWNOdHZMMC9lTnY3MTlpRHQrODBhTDlHMTYzNWtkUDkxTkVQTGxNdlpMK25OWUQrL2JCd3hCd3E1eFdLTHlWSVlHUGFBSjZWU2MvK1FEazhncjRXaUwvaUdJR0txTWRzRWsrUWNCQnQ2MlN6NzF2d2FCQ21VQ3BFZnlVUVJHY2pXVWdOSlFpMFVDaUdWVXFXNTluaDc1SHJFV1dMZFNMeVEycUFoYytRMDFGWHZvTG1za2drOFU3VHZvcjVDNlc1b0JHZEVLczdvOGdwd3Y4Q09aaWlqdVpLbVVFdXJQYnBadFNXMENqRjJEZHpPQTVlZHlHdkd5Q0ozMkFoN3pWQWhSRnl6ay9IZXd2KzZ2SnpPNFY5RGpRbHhITjJWcGdxU05vbGF4bDZ6Q01zTzFKSDJMY3J3Rm5YeVhwakZDa2twK0tEbEEySHVKUzM3aHFoV0VBKzQyK0M4ZnJwVGhaQ2dqaGUvSDF3T3RsYmJIbmt1RVpmYldrSXJnTVhjTUxUK0c5NEhOMC9rT0xrL0VWbmx4QWVLVWp0djhuV2FVV2RlSkV3MTFJV1lmNmRiNmtaTyIsIm1hYyI6IjFkMzc4MGM2OWQ4MzNlMjhlYjJhNzIzNGRlZGRjZDFhMjRlMWVmOWU0NGY0M2JmZTg0NzY2OWViNmE3YTMyNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRXcDdPQSswd04wZUlnL01kcW5KWnc9PSIsInZhbHVlIjoiUFJOMW1LOHRlZFdNZC9qTGtzaDdOT2RlbW91VWhSS3NzUHgwRVM0QnNMMUh3aS9pVkVpSjFyQzVrclRZVEh1MUxlbG15ajB4dWprVWNIWHlIK3d0TEJGSS9OZWlaZWpoODRVam44RVVwUkU4TmFVOTFBQlhrcVMyWjd4VHA0VG9XbWN2MndZZm1YemczenZIaGJWc0d2OWFiMWswL1lTbERLcmdlK1JsWU5kS3FkOFhlY2RJQkFESEdJTkxPckJiVlZ6cjU3K3p0T1M4V3l0aWdoTzFiYW1jL2J6UlZQbXlRUEZGTHZLRm1USm9XOHQrZlpqVTVWVDFRalRkU0pFK1hBNU10a0RLVGlTSXEza24wT2RIbG94UnkzNHN3dTN3RDdMNVRlMk0rZnBIcTJ0M28vUXZZeEtsU09iNnFuTG1ES0IwTWdnNHFoUFYzYlJxd3UxUEtZUEsybE5RUVJkVWUvRVVNSkZEVjlMSDhkTVErWCszbm9ydUFJVVp3ZVpBREFMdUl6d3Y5NG13dHZBMTdEeXZiY0Rlb3hHNzlhbnRXRTM5TklNTXBRMkJDTVMwNXdsRzJ3SytndGdGWUhVSFQ1K0NZdVNlYXhIVmN0REpmSFFVZlRTSXhRQkVOZmR6ZXBxMFArYjREZy95dTB5ZXZoaENPVkdjTWxNUXJodXlUNGNlSGZEQUJxYkpFVitpSHB4NlZtalJvVnl1QllaOEZwY0VDU29ndml0OFpZczFpVzQvejBYelpkU0FkUW8zQk1YdEpkSEJOd3pwUXhTUEljSGh6RTRwaTB0TW1JcUZWdktNWWdzNjJOV0VHWEIyL3NIOGo4WFhGbFd5NDBGcCIsIm1hYyI6ImEyMjc5YjlmM2U0MWY2ODk5YmEwMjAzZjI0YWQzNTAxYTQ0MDAzYmU1NGZjMDc5NWYyNDc5NTg4NTA3ODEwNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+