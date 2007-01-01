В Красную книгу Калужской области внесут 29 новых видов животных

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии 16 июня сообщили об изменениях в перечне редких животных.

Фото: Минприроды Калужской области.

Речь идёт о третьем издании Красной книги Калужской области. В него войдут 29 видов беспозвоночных и позвоночных животных.

Среди них есть те, которых впервые обнаружили в регионе за последние десять лет.

- По сравнению с предыдущим сборником, который вышел в свет в 2017 году, эти изменения будут очень даже существенными, - отмечают в Минприроды.

Из книги исключат 19 видов. Ещё 39 животных поменяют статус редкости. Это связано с новыми данными об их численности и распространении в Калужской области.