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Общество

В Хвастовичском районе ограничили доступ к сайтам

Евгения Родионова
16.06, 11:30
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Во вторник, 16 июня, прокуратура Хвастовичского района сообщила об ограничении доступа к трём сайтам.

По данным ведомства, на этих страницах рекламировали приборы для искажения показаний счётчиков.

Закон запрещает распространять такую информацию.

Прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать эти страницы. Суд встал на их сторону.

Теперь сайты недоступны для пользователей.

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