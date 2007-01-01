В Хвастовичском районе ограничили доступ к сайтам

Во вторник, 16 июня, прокуратура Хвастовичского района сообщила об ограничении доступа к трём сайтам.

По данным ведомства, на этих страницах рекламировали приборы для искажения показаний счётчиков.

Закон запрещает распространять такую информацию.

Прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать эти страницы. Суд встал на их сторону.

Теперь сайты недоступны для пользователей.