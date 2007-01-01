Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге перекроют окружную дорогу и набережную
Общество

В Калуге перекроют окружную дорогу и набережную

В Калуге 20 и 21 июня пройдут соревнования по триатлону.
Ольга Володина
16.06, 10:34
0 102
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Участникам предстоит проплыть, проехать на велосипеде и пробежать. Велоэтап протяжённостью 90 километров состоится на окружной автодороге.

Движение для машин перекроют 21 июня с 8:00 до 15:00. Под ограничения попадут окружная дорога, улица Калуга-Бор и набережная Яченского водохранилища. Экстренные службы смогут проезжать беспрепятственно.

Стадион в сквере Волкова закроют для посетителей с 6:00 до 16:00.

Организаторы рекомендуют автомобилистам заранее выбирать объездные пути.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
забег ограничение движения
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNQNFpSaE9rQnlWNkpUUlIvcFFHSEE9PSIsInZhbHVlIjoiV2dMeW1ESkNSK05SV0JOL0dPclB3V0RhQ0dGV1FTVDM3RDhvdVJSYmdWUmtLVk9IZ1pJbENib0NVdWlxL2tLaEF5dW9xdUdPN0JoQlRjalI1b2RyMkNsVjNBbUEyRTVZNTdhSGV6ZjlXSENQOVVWMkdNSzBlZEVpY3pvVGovZnF3a3RMMGZlUzBHUXplR1lWeEpXaGorOHRUZVc0ZEhpbFRxMmZoQnhtc0g2VTZnQnhzdW50eEpKTndEQUlyWnYyclB1MGg5N3FOUTFERFA2L2ZoWWNaS3oxZzdZUmU3VmtoTWRwakJuRzNFOVRFdis0VFBvRTliVTM1aHMzOTVCbmlTVHdnYXBrcXJFcGVUVUplSElKWFRSN0Z1V2grN0c5Nkh3QU4vaXFGQnU2Tk8zZGdhWVMvNyt6TWVLQlk2MmszMnpLTnBvOVd0L29Tek16RWx0aXVOcUxJamsvRmd4eG52bUJPcXpnR0VKVGJYODB6SFlUbmEzYjg0VGp0c3owY0ZuWDdCdDgzSkxIVDJnaGlUa3pMemUra09pMTh0enpsSzFxTEJrNjdINUpHYnZtSDNWeURWTExFTkl1ZGt4WCIsIm1hYyI6ImRhOGVmYjNjMGUyZDA3YzdjNmJjMTY2OTAyNDQyNDQ0ZTM2NmQwNjAwYTZmODUzODRlMmJhZWU4MjI4MmI0ODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iis5NVMwTXZTN0YzenVEc0IyOUpsTUE9PSIsInZhbHVlIjoiTkhyNWhTMGU1WWF4MTVOdS9mY3NXYlh5TStZWjA1ZDFoVklNWDNhL1FRRW9VQzRXNis5ZGRCVnIrbTh3M3pqazhkRExFTXhTSHVVbUxyQWdCL3lWZU5oTkkrU2toR1pJUTFZTTdBWFFBWnAxS0RGQUdCQy9VZjZnRnBhdE9LM2dNSHQrYVpSYUlyZHhFV0o0V0NqTXBxNmppQ1VpU2t5UzdmbFRnajV4UmlKajgzK1gyQUVxMXJpNGIwbnMvZHRoeXlCeDdlWk9tTS95UlhiZkJzZTVOYmVJazdxNHl5Z0x2emwxZGF5ZW5EMG1KOUdQYTYxREc3L0EzSkJMeG5kQlBpbGhtMmVweENhdFZWaGFCNTJ4WmdVWW45QTRWTFFIWWFVT0pORXR2MUVVV3dOVWNqTjVtWkxmVzF4QStCK0RVOU5HTWlZdDZmRkJhbnZQUmhmYVBteGp3NFArdE1ERXdYcGJRWmxrZmVsbVF0a3V5dkFCMmhWa2UzaUZub3dUSm11QUdBVGsxUkZ3dzhBQkpqVFpsei9IQUlwU3dQYkhSb01PeDZ3NFJIQ2loQmtQZHRiMndQWFkyR2xIcnJmK2Fjam82ajhYMmlGYmlNMXZnTXBSZmhZOFlYZGlmSGFZTUVtRG1mbXNlTDRYQ0k0b213a3k1M2FieEMyb3o4elZYb3p4RlZTNFRzR3pxWWdEalRrSHZaK2ZYdUFtRjV6ZXlXWHVGUWgzRVMrTzVNZEFNTEpKYmI2cUsyYUd1ZGV3cElRR2VaY1g2WDNZaFhteGlrYmdaQUZ5cHZXZ1N1MmNXcG5BMzdDa1o1VERWZTFtS0NEL1ZvQ2FzajlESGRsQiIsIm1hYyI6IjY1ODc1NDE2M2E4NWEyYmZmZGRkNjVhNTVjMzljZmQwYjg3ZDA4NWY5ZGJiOGMwOWY4MGRlMjIyMzU1ZjUyYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+