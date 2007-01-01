В Калуге перекроют окружную дорогу и набережную

В Калуге 20 и 21 июня пройдут соревнования по триатлону.

Участникам предстоит проплыть, проехать на велосипеде и пробежать. Велоэтап протяжённостью 90 километров состоится на окружной автодороге.

Движение для машин перекроют 21 июня с 8:00 до 15:00. Под ограничения попадут окружная дорога, улица Калуга-Бор и набережная Яченского водохранилища. Экстренные службы смогут проезжать беспрепятственно.

Стадион в сквере Волкова закроют для посетителей с 6:00 до 16:00.

Организаторы рекомендуют автомобилистам заранее выбирать объездные пути.