Калужская область вошла в тройку лучших регионов по цифровизации АПК

Регион занял место в тройке лидеров среди российских регионов по цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Эксперты высоко оценили субъект по ряду ключевых критериев, включая автоматизацию и роботизацию процессов, внедрение искусственного интеллекта и использование технологий точного земледелия, сообщили во вторник, 16 июня в администрации губернатора.

В регионе уже более пяти тысяч гектаров сельхозугодий обрабатываются тракторами с автопилотами.

Предприятия АПК активно применяют спутниковые системы навигации для определения границ полей, используют параллельное вождение, дифференцированное внесение удобрений и точечное опрыскивание.

К концу июня к этой работе подключатся и беспилотники. Отряд Калужской машинно-тракторной станции начнёт контролировать поля, обрабатывать посевы удобрениями и средствами защиты, а также выявлять проблемные участки с воздуха.