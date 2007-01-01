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Общество

В Обнинске одновременно строят три новых спортобъекта

Владимир Андреев
16.06, 09:55
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В наукограде активно ведётся строительство сразу трёх спортивных объектов, сообщили во вторник, 16 июня в администрации губернатора.

О ходе работ на стройплощадках рассказал глава администрации Обнинска Стефан Перевалов.

На площадке будущего бегового центра строители уже залили фундамент и приступили к монтажу металлоконструкций.

На месте возведения фиджитал-центра подрядчики завершают земляные и геодезические работы и готовятся к заливке бетонной плиты.

Не менее активно идут работы и на футбольном поле «Квант». Специалисты продолжают укладку покрытия: они уже уложили и склеили искусственный ковёр, нанесли разметку, а также засыпали первый из двух слоёв кварцевого песка.

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