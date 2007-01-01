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Общество

В Калужской области определят лучших специалистов по беспилотным авиасистемам

Владимир Андреев
15.06, 17:51
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В Калуге состоится региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Участников ждёт несколько этапов: проверка теории (тестирование), решение кейс-задачи «Подготовка полётного задания» и практическое пилотирование дрона в ручном режиме по заданному маршруту на время.

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов отметил, что специалисты по эксплуатации БАС играют важнейшую роль в современной экономике и обеспечении безопасности.

- Это не просто «водитель» дрона, а настоящий техник-аналитик, управляющий рисками и собирающий ценные данные. Такие профессионалы востребованы в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, геодезии, на транспорте и в сфере безопасности», — подчеркнул министр.

Победитель регионального этапа представит Калужскую область на федеральном уровне. Всероссийский финал пройдёт с 23 по 25 сентября 2026 года в Калуге на площадке Федерального технопарка профессионального образования «Профессионалитет».

Добавим, что всероссийский конкурс профмастерства — ключевое мероприятие федерального проекта «Человек труда» в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России.

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