Против застройщика, обманувшего калужан, возбудили уголовное дело
В понедельник, 15 июня, в Следственном комитете Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении застройщика одного из коттеджных посёлков.
По данным ведомства, граждане пострадали от его действий.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Следователи делают всё, чтобы восстановить права людей и завершить строительство жилых домов.
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