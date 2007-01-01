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Новость дня Общество

Против застройщика, обманувшего калужан, возбудили уголовное дело

Евгения Родионова
15.06, 18:02
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В понедельник, 15 июня, в Следственном комитете Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении застройщика одного из коттеджных посёлков.

По данным ведомства, граждане пострадали от его действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Следователи делают всё, чтобы восстановить права людей и завершить строительство жилых домов.

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