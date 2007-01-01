Против застройщика, обманувшего калужан, возбудили уголовное дело

В понедельник, 15 июня, в Следственном комитете Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении застройщика одного из коттеджных посёлков.

По данным ведомства, граждане пострадали от его действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Следователи делают всё, чтобы восстановить права людей и завершить строительство жилых домов.