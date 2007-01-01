Кто нужен крупным работодателям: прямая линия с руководителем отдела персонала

16 июня с 9:00 до 9:30 в нашей группе ВКонтакте состоится прямой эфир с руководителем отдела персонала компании «Фуяо Стекло Рус» — Дарьей Мекрюковой.

Поговорим о состоянии рынка труда в регионе.

Это отличная возможность из первых уст узнать о ситуации на нем и требованиях крупного работодателя.

Основные темы эфира:

Какие профессии сегодня наиболее востребованы.

Актуальные условия работы и социальные гарантии.

Что предлагают соискателям в нашем регионе прямо сейчас.

Как задать вопрос?

Напишите его в комментариях под этим анонсом или во время эфира в нашей группе в ВК.

📅 Дата: 16 июня

⏰ Время: с 9:00 до 9:30

📍 Место: наша официальная группа ВКонтакте

Не пропустите прямой разговор с работодателем!