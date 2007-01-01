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Новость дня Общество

Кто нужен крупным работодателям: прямая линия с руководителем отдела персонала

15.06, 16:58
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16 июня с 9:00 до 9:30 в нашей группе ВКонтакте состоится прямой эфир с руководителем отдела персонала компании «Фуяо Стекло Рус» — Дарьей Мекрюковой.

Поговорим о состоянии рынка труда в регионе.

Это отличная возможность из первых уст узнать о ситуации на нем и требованиях крупного работодателя.

Основные темы эфира:

  • Какие профессии сегодня наиболее востребованы.
  • Актуальные условия работы и социальные гарантии.
  • Что предлагают соискателям в нашем регионе прямо сейчас.

Как задать вопрос?

Напишите его в комментариях под этим анонсом или во время эфира в нашей группе в ВК.

📅 Дата: 16 июня

Время: с 9:00 до 9:30

📍 Место: наша официальная группа ВКонтакте

Не пропустите прямой разговор с работодателем!

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