Кто нужен крупным работодателям: прямая линия с руководителем отдела персонала
16 июня с 9:00 до 9:30 в нашей группе ВКонтакте состоится прямой эфир с руководителем отдела персонала компании «Фуяо Стекло Рус» — Дарьей Мекрюковой.
Поговорим о состоянии рынка труда в регионе.
Это отличная возможность из первых уст узнать о ситуации на нем и требованиях крупного работодателя.
Основные темы эфира:
- Какие профессии сегодня наиболее востребованы.
- Актуальные условия работы и социальные гарантии.
- Что предлагают соискателям в нашем регионе прямо сейчас.
Как задать вопрос?
Напишите его в комментариях под этим анонсом или во время эфира в нашей группе в ВК.
📅 Дата: 16 июня
⏰ Время: с 9:00 до 9:30
📍 Место: наша официальная группа ВКонтакте
Не пропустите прямой разговор с работодателем!
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