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Общество

Калужская бригада завершает ремонт трансформаторной подстанции в городе Золотое

Владимир Андреев
15.06, 16:23
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Специалисты из Калужской области заканчивают восстановление трансформаторной подстанции в городе Золотое, который находится в подшефном Первомайске.

На данный момент рабочие уже уложили второй слой кровельного покрытия, оштукатурили здание, покрасили стены и оборудовали отмостки, сообщили в понедельник, 15 июня в администрации губернатора.

Также завершается усиление самой конструкции. Всего в этом году в Первомайске планируется привести в порядок пять трансформаторных подстанций.

Все намеченные работы в подшефном регионе калужане рассчитывают закончить к октябрю текущего года.

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