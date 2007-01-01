Калужская бригада завершает ремонт трансформаторной подстанции в городе Золотое
Специалисты из Калужской области заканчивают восстановление трансформаторной подстанции в городе Золотое, который находится в подшефном Первомайске.
На данный момент рабочие уже уложили второй слой кровельного покрытия, оштукатурили здание, покрасили стены и оборудовали отмостки, сообщили в понедельник, 15 июня в администрации губернатора.
Также завершается усиление самой конструкции. Всего в этом году в Первомайске планируется привести в порядок пять трансформаторных подстанций.
Все намеченные работы в подшефном регионе калужане рассчитывают закончить к октябрю текущего года.
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