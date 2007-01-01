В Кирове продолжается капитальный ремонт школы по нацпроекту
В Кировском округе подрядчики продолжают капитальный ремонт школы № 1, сообщили в понедельник, 15 июня в администрации области.
Ход работ находится на личном контроле главы округа Игоря Феденкова.
Строители уже завершили все необходимые демонтажные работы и приступили к чистовой отделке.
В помещениях уложена плитка, стены подготовлены под финишную отделку, частично смонтированы двери.
Параллельно идёт перекладка внутренних коммуникаций: заменяются канализационные, водопроводные и электрические сети. На втором и третьем этажах учебного корпуса залита новая бетонная стяжка, которая сделала полы монолитными и прочными.
Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Генподрядчик планирует полностью завершить их к 1 августа.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!