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Общество

В Кирове продолжается капитальный ремонт школы по нацпроекту

Владимир Андреев
15.06, 14:01
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В Кировском округе подрядчики продолжают капитальный ремонт школы № 1, сообщили в понедельник, 15 июня в администрации области.

Ход работ находится на личном контроле главы округа Игоря Феденкова.

Строители уже завершили все необходимые демонтажные работы и приступили к чистовой отделке.

В помещениях уложена плитка, стены подготовлены под финишную отделку, частично смонтированы двери.

Параллельно идёт перекладка внутренних коммуникаций: заменяются канализационные, водопроводные и электрические сети. На втором и третьем этажах учебного корпуса залита новая бетонная стяжка, которая сделала полы монолитными и прочными.

Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Генподрядчик планирует полностью завершить их к 1 августа.

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