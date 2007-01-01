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Общество

Финансирование дорожного ремонта в опорных населённых пунктах выросло в два раза

Владимир Андреев
15.06, 13:46
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил, что опорные населённые пункты, согласно Указу Президента, составляют каркас развития страны.

В регионе насчитывается 27 таких территорий, где проживает 70 процентов калужан, сообщили в понедельник, 15 июня, в администрации области.

Развитие опорных пунктов включает 15 компонентов, в том числе дороги.

В 2025 году в области начали приводить в порядок улично-дорожную сеть этих населённых пунктов, а в текущем году финансирование работ выросло более чем вдвое.

Обновление дорог запланировано на 55 объектах. Среди них — улица Чичерина в Калуге, Курчатова в Обнинске, Дзержинского в Козельске, 3-го Интернационала в Людинове, Набережная в Хвастовичах, участок улицы Энтузиастов в Малоярославце и дорожный обход Бабынина.

Владислав Шапша отметил, что для каждого города или села выбраны приоритетные улицы, о которых просили сами жители. Многие из этих дорог ведут к важным социальным объектам и имеют оживлённое движение.

За пять лет по программе планируется привести в нормативное состояние порядка 250 километров дорог. Губернатор также поручил коллегам особое внимание уделить качеству работ, так как они обеспечивают устойчивое развитие опорных территорий.

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