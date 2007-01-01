Наблюдательный совет подвёл итоги работы фонда «Защитники Отечества» за три года

За три года фонд «Защитники Отечества» создал эффективную систему социальной поддержки ветеранов СВО и членов их семей, - сообщили в понедельник, 15 июня в администрации губернатора.

Как отметил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, уровень доверия к фонду уже превысил 90 процентов.

Фонд помогает с оформлением выплат, юридической поддержкой, получением удостоверений ветерана, медицинской помощью, реабилитацией и адаптацией жилья.

Более 6,5 тысячи ветеранов с инвалидностью получили технические средства реабилитации, включая 550 автомобилей с ручным управлением и свыше 1,6 тысячи спортивных протезов. Адаптировано более 3,2 тысячи квартир и домов.

С вопросами трудоустройства обратились более 22 тысяч ветеранов, свыше половины уже нашли работу. Более 17 тысяч ветеранов регулярно занимаются спортом, 70 из них вошли в национальные сборные.

Введена в работу государственная информационная система «Защитник Отечества» для отслеживания мер поддержки в реальном времени.

Президент поддержал создание Проектного комитета фонда. Глава фонда Анна Цивилева подчеркнула, что расширение полномочий — это ответ на реальные запросы ветеранов.