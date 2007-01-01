В Калужской области почти перестали жаловаться на работу наливаек
С 2024 по 2026 год в Калужской области резко сократилось число жалоб на ночные питейные заведения.
Раньше люди писали десятками, теперь это единичные случаи. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Такие данные привёл на заседании правительства руководитель областного ЦУРа Алексей Паршин. По его словам, проблема наливаек перестала быть острой.
Главная причина — закон, ограничивающий работу подобных мест. Документ разработали по поручению губернатора Владислава Шапши и ввели в действие весной 2025 года.
Глава региона пообещал, что контролирующие органы продолжат следить за исполнением закона. Если потребуется, его доработают.
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