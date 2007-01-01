В Дзержинском районе директора организации оштрафовали за найм бывшего пристава

В понедельник, 15 июня, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении коммерческой организации и её директора к административной ответственности.

По данным ведомства, компания, которая занимается обработкой телефонных звонков, взяла на работу бывшего судебного пристава. При этом бывшему работодателю об этом не сообщили.

Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении. В итоге генерального директора оштрафовали на 20 тысяч рублей, а саму организацию - на 50 тысяч.

Сейчас нарушения уже исправили, а штрафы полностью оплатили.