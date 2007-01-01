В Калужской области за неделю ОРВИ заболели 3027 человек
Из них 3027 заболели простудой и 4 - гриппом. Неделей ранее было 3054 случая. Снижение составило 0,8%. Данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре.
Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения — 28,37. Это на 8,5% ниже эпидемического порога, который составляет 31,0. Во всех детских возрастных группах заболеваемость ниже пороговых значений на 55–76%. А вот взрослые болеют чаще нормы — превышение составило 42,3%.
Число заболевших снизилось во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей. У детей от 1,2 до 12,4%. Исключение — малыши раннего возраста. У них количество больных выросло на 18,2%.
В больницы попали 16 человек. На предыдущей неделе госпитализировали 7. Рост составил 128,6%.
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