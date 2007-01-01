Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области за неделю ОРВИ заболели 3027 человек
Общество

В Калужской области за неделю ОРВИ заболели 3027 человек

С 8 по 14 июня в Калужской области зарегистрировали 3031 случай ОРВИ и гриппа.
Ольга Володина
15.06, 11:45
0 120
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Из них 3027 заболели простудой и 4 - гриппом. Неделей ранее было 3054 случая. Снижение составило 0,8%. Данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре.

Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения — 28,37. Это на 8,5% ниже эпидемического порога, который составляет 31,0. Во всех детских возрастных группах заболеваемость ниже пороговых значений на 55–76%. А вот взрослые болеют чаще нормы — превышение составило 42,3%.

Число заболевших снизилось во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей. У детей от 1,2 до 12,4%. Исключение — малыши раннего возраста. У них количество больных выросло на 18,2%.

В больницы попали 16 человек. На предыдущей неделе госпитализировали 7. Рост составил 128,6%.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
орви роспотребнадзор заболевания
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1JeEduWFk1N3FlY0pUMzB3QTRFWlE9PSIsInZhbHVlIjoiRDNReDBMb0wzL2hzcDRlMjVYY0RwNUpwV0tkTzhZKzBiNnFIVk1CODU0Rm54YkJzUVJLSVpqNnhKWlpQTXI2bG9vYmpIR0ZZckl2b1lnd1JhUkxzMDdjWW0rb1h0TkpKSlVxVko3elJrZEFOY3lucVFXbWVWajl4clMxNExNZHN3NWVoN0NBVTQ2cS9aeG55SVFLcnByeGIxbTNidVA5TVNaY2dwQ3BSS2l3bVl6QW1YbURuY0JreXg3UDlWZHZjdndqY0VkWWtkMnpoY0dYN0NObVpIZGZJdGU1dGJkd1JiL2lFN1NjRzFuWmN3SWtqM3c4NGpaaGc3VFlhd1BmdzFCaitMeFdzVWZKVk50V3M2M1JmcFkyR25oM0RmbzA0NndyNU9tWWhlWVpSazRyTktJaFRLcFBBeFR5QlNrdjZpNnVvMGhtNC8ydy9hUGhiZm9pTzFxS2JMME5pd2p6Qmlkc0szRDNOb1Y0Y2RaWkl0YlNGSTl2MURhYlpNVitMeTZHSTViSXgraDdsQ0dGeGYydi9kSkRHRjVaaGx0UzNQOThYRFZ5ZDNsVlBPRGxWWjhwSHFDeXZoL3JGWEV6ZCIsIm1hYyI6IjNmYTE3M2NhYThmNmZmOWVjOWNlZDE3NDMzNmZkYzQzZjQ0ZDM2OTE1NzEwZWFkNWYwMDE4ZTlhMjk1MWQxMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFvaXVtQ2VBbXZzOFJoNC9OYzNZZnc9PSIsInZhbHVlIjoiRkE4KzZZR0RTTXFGRFlWMGxRdWlhc0h5NGVoeWpsTGROOUdnOXF6WHkzMUZUOVZSZ2xPWDVtaDJ0RXdKUGMyMGIwTHJ5eHA0eDJrZEVpYTJGNDQ2Y0w3RkIrK0tXMHhtcHVBeWV4L0ZoYlVMaTBIOTBEMDYzNHJHaUxqaC9sVjdhZWpDNlArdU1iUFY0OWgyMGpuS1pRMzV4Um1mbjdKcGMxZzBNajNRNStsZnhjZEh3L2NIMXREdW5qYXk3Rmp2K1ArSWZkdjhrM1lUWmJCeHFLTGxmNytySGc0TGhVZjQzRkhaMU5UV2dPNVh5aVp6ZWl6SFZGUmt2cWxwcFZRUDU5ZGVVaHJKWk9QSVVrUis4WWtrZ0FoV1Q4VjZZdjdJWGdNd2xpT1VYTm1zYThubXVvZmhpUXVoYmRja2lFZExLOVBOblhxUmhMbmN4dzF1S3ZkM0JmdXNWaTJkSUMzUUJ2Z2lqTER3OWpJZitCa2oweUMyYmVsMzVzVmk3NEIvSElrZnFJVTY0WXJZT0p0RC9BVWRZSHJnTCtnN3B6d00wMWdaNjBFZmkyaFFFVzdLNGdOZ2MreUNBNFNxVWxOR3ZJejhjRDRTZ2h5MVB4UUNCcXJidzVyUFg0ak1OS2FUTC9LMzdPbE1xb3dlVTE1b2VGTmw5NXVES1dVcUtZVmROeDRnQTR6UjVwSVRTb0pkYnpHMnFoM1FGbHU5Y1hkQzM3T0w1UDZNd2c2bEJtaTRRZ0pINjVsZzU3R3BhZ2pXQzhLM08waGJiV0JxcWpGTVd4UVAxU2tZMTA1V25Oa0liTjc1UUo1b0h1c1U5RFVkeDhtTFRyblB0elFxOEt2KyIsIm1hYyI6IjkwZDk2Y2JkZDI4NzllN2JkMjZjNjk4ZTUxNzdiMmExZWYxYzk4ZWU3Y2JhYmMwY2Q0ZjA2NDY1NTBjMTFhNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+