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Общество

В Калужском аэропорту отменили рейсы в Казань и Сухум

В калужском аэропорту 15 июня Росавиация ввела ограничения на полёты с 0:38.
Ольга Володина
15.06, 10:25
0 331
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В связи с этим авиакомпания отменила цепочку рейсов по маршруту Казань – Калуга – Сухум и обратно Сухум – Калуга – Казань.

В администрации аэропорта пояснили причины:

- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров.

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