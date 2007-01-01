В Калужском аэропорту отменили рейсы в Казань и Сухум
В калужском аэропорту 15 июня Росавиация ввела ограничения на полёты с 0:38.
В связи с этим авиакомпания отменила цепочку рейсов по маршруту Казань – Калуга – Сухум и обратно Сухум – Калуга – Казань.
В администрации аэропорта пояснили причины:
- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров.
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