Территорию возле детского сада на улице Гвардейской избавили от зарослей

В воскресенье, 14 июня, калужанка рассказала о проблеме около детского сада №26 по улице Гвардейской в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома №11 - заросли.

— Разве так должно быть? - задаётся вопросом женщина.

— Окос в зоне 1,5 метра вдоль подходов к саду выполнен, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Окос других территорий не предусмотрен.