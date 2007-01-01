Территорию возле детского сада на улице Гвардейской избавили от зарослей
В воскресенье, 14 июня, калужанка рассказала о проблеме около детского сада №26 по улице Гвардейской в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, возле дома №11 - заросли.
— Разве так должно быть? - задаётся вопросом женщина.
— Окос в зоне 1,5 метра вдоль подходов к саду выполнен, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Окос других территорий не предусмотрен.
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