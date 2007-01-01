Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Территорию возле детского сада на улице Гвардейской избавили от зарослей
Общество

Территорию возле детского сада на улице Гвардейской избавили от зарослей

Евгения Родионова
15.06, 09:20
1 400
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 14 июня, калужанка рассказала о проблеме около детского сада №26 по улице Гвардейской в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, возле дома №11 - заросли.

— Разве так должно быть? - задаётся вопросом женщина.

— Окос в зоне 1,5 метра вдоль подходов к саду выполнен, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Окос других территорий не предусмотрен.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
60%
0%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllhME5VVjQraFV1bXBRR0xGa3V6anc9PSIsInZhbHVlIjoiS1o4LzZaNWp3eGNzbC9jK1ptZEFOUk1yTzkxVFI5c1ZSU3FLWWxEVHAzZHNXL0M5WFhEWTV5THo1Zk1qcjd6end4VjJpampBQWMwa3JqWExMOHIyOTFNVUtyM3BQbGJTZHJGSUJDTE0zUE0yc25nNmlWOHQ5dFpTRllycWo1enFwNHFuYUN3dFNlUENCTTBheXFUenQ0Y0hvUzlZZ25ieHo5ZFVwUFhoOEZDUk9FU0xDZDhiTEdKL3hOQ2RYNlJCTGkzZUtsR3FmcTMzcWZvS2JmRnNBUFNuMzVsUDBoeFBoVUNhdnN0Ym9XRTBQLzZTVHBUWnJrQVdieko3MUJOSHhjQnRDaVArWU9KaHlRK21nMHBiNTZGWm4vYStBRGRKeUJDeFNKaWZWOGxVdnVqelVuSjNya1VJWGgxeWxyU1oxdG1uUVNLcFk1TE5jdjc1OXJOenVFRW9LZ0svRkk0TlVVV2FYdjVCTXZLZnNHeGhwSW5lY1AydHFjYUdHMU9INzdmZFJ2KzBuOHNqKy9paER1QXVmVXdpOWpsSDlaNnd5MXJ2elhOTHRMZVcrdkovb1JxWnF5dVdPQTJWLzJUeSIsIm1hYyI6Ijc2YzhmZTYyZjMzMGFhYTcxMWZjYWE5YzFiNjg2M2ViM2FhZDA3NGI3N2ZjY2M3MDViYTIwM2YwNjIwNTEyNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFaQXVMY2NNSkI4QnNuaThqOGpBcEE9PSIsInZhbHVlIjoidDBSak1zV0xaTmJaeWxYT0xXVHcyZmx0WjdUbkxXMXFTbWhFdklDR0p6eGVzRGdSMXQ4N0dxSEhnVFFoa2ZpQnF5VGVoU0VVK21yaGdjQ1FlbGN4ZytUYW45S1F6SXBjVkVndStLUDhIUmNXazF3V0p1c01CN3lNd2orS0JyVGg2ZURxZkVmck1UMFNWa3ljRjdpd0hyakt5VkFUNkgrMWxpa0RTK2ZCc3ZldnVvTE1TZDgrRmpxRVcza1dnbEZOSEdNNE5pZnJyL3MwRmk1dTdDMG1Vd3JESjV6WFg4NE9WUkQ2S0hNZnVpZWRhRTBVYnVzblhFbzQyWnJtRXpxa0tTRWpYZ09TZnFRbXlMdkJjS2xtNEhTMjlqbVAycnhrQW1hbGxVRG1FWWdFMVpCTWFqYzVySkJzYXFid0dlWVNRWkhuVXZxakR1dHJNWHFDUE1Qd01oSDZNUWovSFhTUVh3MW81QVFuU3hlLzZVaWlyMCtteU44R1hQU3ZhMVlyOUZpdVcxem1nVzBVbVRHNW1vclptYWVpT3JwS3pZYmpCeHhJVjVhMWxSckttSW9zZ3Q2Q0dLT2JQVkh3U1RSZE9CeVZZV01tWWUvSDFjblAweHltcGh4bEluaFdTODJNNXF1c3NqYjhKR1l6QWVRS0pLdk9FUVRTcVNNVmZrQTg2R0hzVzF4aVpIeXVIZkY0bkpTY09UQzlJZG15Nm9nSlNSQVNaRVRjaC9OTC9xQlRBWVpBVkE1eW95SVNkak5DN1hIRmxZVzVXdTFaZVp0WnA5Wmw3aEZ2ZW9DQkM5Z1hQVlhxd1VPTlI5N3I2TytTL2NuQTRoenlkSFFhQml6dyIsIm1hYyI6IjU2MDZlOTY4MDY5ZTkzNTRiNmQ2NmM4ZTRiYTk2N2NkZWQxZjFiZTE1NzU1YzBkNzhkY2ZkMmRiMDVhMTM5MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+