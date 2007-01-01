В Калужской области 15 июня прогнозируют высокую степень пожарной угрозы

В Калужской области 15 июня местами сохранится четвёртый класс пожарной опасности.

Это высокий уровень, предупредили в региональном управлении МЧС. Любая искра может привести к серьёзному пожару.

Особый противопожарный режим введён на четырёх территориях: в Обнинске, а также в Мосальском, Людиновском и Тарусском округах. Там действуют дополнительные ограничения.

Спасатели просят жителей навести порядок на участках, которые прилегают к лесам и населённым пунктам. Убрать мусор, не сжигать траву и порубочные остатки.

Категорически не рекомендуется разводить костры в лесах, на территориях садоводческих и дачных товариществ, а также вблизи линий электропередач, железных и автомобильных дорог. Нарушителям грозят штрафы.