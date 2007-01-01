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Общество

В Калуге прошёл фестиваль «Пионовое настроение»

Городской парк культуры и отдыха в Калуге превратился в настоящий сад.
Ольга Володина
14.06, 16:19
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Фото/видео: Администрация городского округа города Калуги.
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Там прошёл атмосферный фестиваль «Пионовое настроение», посвящённый самому душистому цветку начала лета. В администрации города опубликовали видеоролик и рассказали, как прошло мероприятие.

Праздник открыла музыка в исполнении Калужского камерного оркестра. Она стала идеальным фоном для прогулки среди пионов.

Для гостей работали выставки картин и китайский дворик, где можно было увидеть красоту Востока. Желающие создавали букеты из пионов и участвовали в чайной церемонии.

На празднике также были фотозоны, игры, мастер-классы и даже предсказания от пиона. Всё это сделало атмосферу лёгкой и по-настоящему праздничной.

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