В калужском аэропорту ликвидировали утечку дизельного топлива

В международном аэропорту Калуга прошли масштабные учения.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Персонал проверяли на готовность к действиям в случае разлива нефтепродуктов. Об этом 14 июня сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По легенде, в котельной аэропорта произошла утечка дизельного топлива. Причина - дефект сварного шва. Объём разлива составил 25 кубических метров.

Сначала оповестили руководство аэропорта, подчинённые службы и вышестоящие органы. Сформировали комиссию по чрезвычайным ситуациям и наладили взаимодействие с органами повседневного управления.

Затем спасатели приступили к практике. К ликвидации разлива привлекли профессионалов из калужского подразделения «ЭкоСпас» и сотрудников противопожарной службы аэропорта.

По итогам учений комиссия признала аэропорт Калуги полностью готовым к подобным инцидентам. Эксплуатирующая организация успешно справилась с задачами, что подтверждено соответствующим заключением.