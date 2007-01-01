В калужском аэропорту ликвидировали утечку дизельного топлива
Персонал проверяли на готовность к действиям в случае разлива нефтепродуктов. Об этом 14 июня сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По легенде, в котельной аэропорта произошла утечка дизельного топлива. Причина - дефект сварного шва. Объём разлива составил 25 кубических метров.
Сначала оповестили руководство аэропорта, подчинённые службы и вышестоящие органы. Сформировали комиссию по чрезвычайным ситуациям и наладили взаимодействие с органами повседневного управления.
Затем спасатели приступили к практике. К ликвидации разлива привлекли профессионалов из калужского подразделения «ЭкоСпас» и сотрудников противопожарной службы аэропорта.
По итогам учений комиссия признала аэропорт Калуги полностью готовым к подобным инцидентам. Эксплуатирующая организация успешно справилась с задачами, что подтверждено соответствующим заключением.
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