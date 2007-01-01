В Тарусе в шестнадцатый раз прошёл детский фестиваль «Петухи и гуси»

Ольга Володина

В Калужской области в шестнадцатый раз прошёл детский фестиваль «Петухи и гуси в Тарусе».

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Фото/видео: Администрация Тарусского муниципального округа.

Ольга Володина 122 Фото/видео: Администрация Тарусского муниципального округа. Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Праздник по традиции начался с яркого костюмированного шествия, рассказали в администрации муниципалитета. На площади Ленина после прохождения колонн гостям показали красочные представления. Состоялись парад барабанщиков, цирковые и театральные постановки, концертная программа. Лучшие детские коллективы Тарусы выступили вместе с приглашёнными гостями. Среди них — мексиканский музыкальный ансамбль, артисты Московского хореографического училища при театре танца «Гжель», а также оркестровые и хоровые коллективы. Режиссёрами фестиваля выступили заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда и заслуженный артист России, легенда цирка Александр Фриш.