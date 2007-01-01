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Общество

В Тарусе в шестнадцатый раз прошёл детский фестиваль «Петухи и гуси»

В Калужской области в шестнадцатый раз прошёл детский фестиваль «Петухи и гуси в Тарусе».
Ольга Володина
14.06, 12:34
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Фото/видео: Администрация Тарусского муниципального округа.
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Праздник по традиции начался с яркого костюмированного шествия, рассказали в администрации муниципалитета.

На площади Ленина после прохождения колонн гостям показали красочные представления. Состоялись парад барабанщиков, цирковые и театральные постановки, концертная программа.

Лучшие детские коллективы Тарусы выступили вместе с приглашёнными гостями. Среди них — мексиканский музыкальный ансамбль, артисты Московского хореографического училища при театре танца «Гжель», а также оркестровые и хоровые коллективы.

Режиссёрами фестиваля выступили заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда и заслуженный артист России, легенда цирка Александр Фриш.

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