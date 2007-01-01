В Калуге следователи выехали на приём к жителям дома на Салтыкова-Щедрина
Вместе с ним приехали сотрудники управляющей компании, представители ЖКХ и Госжилинспекции. Об этом сообщили в региональном Следкоме 14 июня.
Жильцы рассказали, что уже давно мучаются из-за обрушивающейся штукатурки с потолка и постоянных протечек воды в квартиры. Такие условия никак не назовёшь безопасными и комфортными.
По этому факту следователи уже возбудили уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На приёме специалисты осмотрели квартиры и выслушали жалобы каждого.
Следователи рассказали жильцам, как продвигается расследование, а по итогам приёма дали подчинённым поручения решать проблемы людей. Такие выездные встречи помогают наладить прямой диалог с обществом и защитить права граждан.
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