В сквере Волкова в Калуге снова появилась смердящая лужа

Калужанин пожаловался в соцсетях на затянувшуюся проблему в сквере имени Волкова.

Это одно из самых популярных мест для отдыха и занятий спортом в городе.

- Подскажите, куда написать, в сквере Волкова регулярно пахнет нечистотами и образуется лужа. Это около автопарковки и зарядки, — написал мужчина.

В администрации Калуги ответили:

- В течение трёх дней водопровод прочистят. По возможности постараются раньше.

Проблема со зловонными лужами в сквере тянется не первый год. Чуть больше года назад калужане уже жаловались на то же самое. Тогда тоже чистили, но, видимо, ненадолго.