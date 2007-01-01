В сквере Волкова в Калуге снова появилась смердящая лужа
Калужанин пожаловался в соцсетях на затянувшуюся проблему в сквере имени Волкова.
Это одно из самых популярных мест для отдыха и занятий спортом в городе.
- Подскажите, куда написать, в сквере Волкова регулярно пахнет нечистотами и образуется лужа. Это около автопарковки и зарядки, — написал мужчина.
В администрации Калуги ответили:
- В течение трёх дней водопровод прочистят. По возможности постараются раньше.
Проблема со зловонными лужами в сквере тянется не первый год. Чуть больше года назад калужане уже жаловались на то же самое. Тогда тоже чистили, но, видимо, ненадолго.
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