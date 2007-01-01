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Новость дня Общество

Калужские пловцы привезли пять медалей с главного старта страны

Владимир Андреев
13.06, 07:17
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Губернатор Владислав Шапша в пятницу, 12 июня, поздравил земляков с ярким результатом на чемпионате России по плаванию.

Региональная сборная показала достойный уровень, вернувшись с турнира с внушительным комплектом наград.

Масштабные соревнования прошли в Казани. За победу боролись порядка 800 спортсменов, представляющих 67 субъектов РФ. Честь Калужской области защищали воспитанники спортшкол «Юность» (Калуга) и «Олимп» (Обнинск).

Выдающегося успеха добилась Алина Гайфутдинова: она стала сильнейшей на дистанции 50 метров на спине, а на той же дистанции вольным стилем взяла серебро.

Серебряную награду завоевал и Дмитрий Савенко на дистанции 200 метров брассом. Полина Малахова поднялась на третью ступень пьедестала в плавании баттерфляем на 100 метров.

Финальным аккордом стала командная эстафета 4х100 м, где квартет в составе Дмитрия Савенко, Ивана Кустова, Алины Гайфутдиновой и Полины Малаховой финишировал вторым.

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