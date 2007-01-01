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Общество

Калужские чиновники посетили Курск для изучения местной системы «Безопасный город»

Михаил Тырин
12.06, 11:05
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Как сообщила 11 июня администрация Курской области, делегацию возглавил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Курские власти в лице заместителей губернатора Олега Горячева и Оксаны Крутько раскрыли гостям технологическую основу комплекса — решение «Визирь», где главную роль играет аналитическое видеонаблюдение.

По словам главы Комитета региональной безопасности, в Курске насчитывается около 2000 камер, половина из которых способна идентифицировать лица. Это серьёзно помогает полиции и другим силовикам.

Кроме того, система объединена с городскими домофонными сетями: в неё уже встроено две тысячи видеопотоков из многоквартирных домов.

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