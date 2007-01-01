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Общество

Новые инвестпроекты позволят привлечь больше туристов в Калужскую область

Владимир Андреев
12.06, 08:48
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Регион продолжит наращивать туристический поток благодаря реализации инвестиционных проектов, связанных с восстановлением и современным наполнением объектов культурного наследия.

Соответствующие соглашения были заключены на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства, меры по стимулированию инвестиционной активности остаются приоритетными.

В этой сфере Калужская область демонстрирует устойчивые успехи: регион занял четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В этом году в рейтинг впервые включена оценка эффективности использования объектов культурного наследия субъектами, и у области уже есть весомые результаты.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что достижения стали итогом системной работы, объединяющей усилия власти, инвесторов и профессионалов, понимающих ценность исторического наследия.

- Проекты позволят увеличить туристический поток. А главное — они создаются с уважением к истории нашего края, со стремлением дать новую жизнь историческим объектам, — подчеркнул Владислав Шапша.

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