Новые инвестпроекты позволят привлечь больше туристов в Калужскую область

Регион продолжит наращивать туристический поток благодаря реализации инвестиционных проектов, связанных с восстановлением и современным наполнением объектов культурного наследия.

Соответствующие соглашения были заключены на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства, меры по стимулированию инвестиционной активности остаются приоритетными.

В этой сфере Калужская область демонстрирует устойчивые успехи: регион занял четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В этом году в рейтинг впервые включена оценка эффективности использования объектов культурного наследия субъектами, и у области уже есть весомые результаты.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что достижения стали итогом системной работы, объединяющей усилия власти, инвесторов и профессионалов, понимающих ценность исторического наследия.

- Проекты позволят увеличить туристический поток. А главное — они создаются с уважением к истории нашего края, со стремлением дать новую жизнь историческим объектам, — подчеркнул Владислав Шапша.