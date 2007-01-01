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Общество

Музей Обнинска получил поддержку по нацпроекту «Семья»

Владимир Андреев
12.06, 08:10
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Музей истории города Обнинска стал получателем поддержки в рамках национального проекта «Семья» на создание Детского культурно-просветительского центра.

Открытие нового пространства запланировано на 1 октября текущего года, сообщили в четверг, 11 июня, в администрации губернатора.

Согласно проекту, центр разместится в светлом просторном помещении, которое уже подготовлено к работе. В нем выполнен ремонт с заменой напольного и потолочного покрытий, оштукатурены и окрашены стены, заменены приборы отопления, проведены электромонтажные работы, установлены новые двери.

Для работы с посетителями 13 сотрудников музея прошли курсы повышения квалификации по направлениям «Инклюзия в музее» и «Музейная педагогика».

Учреждение уже получило необходимое оборудование: акустическую и радиосистемы, проектор, многофункциональное устройство, ноутбуки, интерактивный стол, диваны, систему хранения, мобильные выставочные конструкции, а также наглядные пособия и методические материалы.

Пространство Детского центра предусматривает возможность коллективного посещения воспитанниками дошкольных учреждений, учащимися, воспитанниками детских реабилитационных центров, а также подходит для индивидуального и семейного посещения.

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