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Общество

В Калужской области в семи районах сохраняется высокая пожарная опасность

В региональном МЧС продолжают следить за противопожарной обстановкой.
Ольга Володина
11.06, 14:22
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По данным на 11 июня, высокая пожарная опасность сохраняется в семи районах Калужской области.

В зоне риска — Жиздринский, Хвастовичский, Людиновский, Сухиничский, Думиничский, Ульяновский и Козельский округа. Там объявлен 4 класс пожарной опасности. Это означает, что любая искра может привести к серьёзному пожару.

3 класс опасности, менее высокий, но всё ещё тревожный, установлен в 21 муниципальном образовании. В их числе — Малоярославецкий, Боровский, Жуковский, Медынский, Тарусский, Дзержинский, Ферзиковский, Перемышльский, Бабынинский, Мосальский, Юхновский, Износковский, Мещовский, Спас-Деменский, Кировский, Барятинский, Куйбышевский район и город Калуга.

Особый противопожарный режим введён в Обнинске и Мосальском округе.

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными. В такую погоду даже непотушенный окурок может стать причиной большого пожара.

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