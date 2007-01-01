В Калужской области в семи районах сохраняется высокая пожарная опасность

В региональном МЧС продолжают следить за противопожарной обстановкой.

По данным на 11 июня, высокая пожарная опасность сохраняется в семи районах Калужской области.

В зоне риска — Жиздринский, Хвастовичский, Людиновский, Сухиничский, Думиничский, Ульяновский и Козельский округа. Там объявлен 4 класс пожарной опасности. Это означает, что любая искра может привести к серьёзному пожару.

3 класс опасности, менее высокий, но всё ещё тревожный, установлен в 21 муниципальном образовании. В их числе — Малоярославецкий, Боровский, Жуковский, Медынский, Тарусский, Дзержинский, Ферзиковский, Перемышльский, Бабынинский, Мосальский, Юхновский, Износковский, Мещовский, Спас-Деменский, Кировский, Барятинский, Куйбышевский район и город Калуга.

Особый противопожарный режим введён в Обнинске и Мосальском округе.

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными. В такую погоду даже непотушенный окурок может стать причиной большого пожара.