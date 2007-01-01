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Общество

В Мосальске классическая музыка стала доступнее благодаря нацпроекту

Владимир Андреев
11.06, 12:44
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В текущем году в Мосальском виртуальном концертном зале прошло 52 трансляции, которые посетили более тысячи человек.

Возможности зала также используют при проведении мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам, а также в рамках просветительских, образовательных и познавательных программ.

Виртуальный концертный зал в Мосальске был создан в рамках национального проекта «Культура», реализация целей и задач которого продолжается теперь в рамках национального проекта «Семья», сообщили в четверг, 11 июня, в администрации губернатора.

Этот проект стирает географические границы и объединяет Россию в единое культурное пространство с помощью цифровых технологий. Лучшие концерты с участием мировых звёзд, а также специальные программы становятся доступны для детей и взрослых в онлайн-формате независимо от их места проживания.

Директор учреждения «Культура Мосальского муниципального округа» Елена Носова отметила, что благодаря современным технологиям сфера услуг культурных учреждений уверенно движется вперёд.

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