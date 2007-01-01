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Общество

Владислав Шапша: каждый ветеран СВО должен получить помощь в выборе дела по душе

Владимир Андреев
11.06, 12:30
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал победу участника специальной военной операции Алексея Бычина в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт».

В текущем году эта особая номинация впервые была посвящена ветеранам СВО, которые выбрали новую карьеру после возвращения домой, сообщили в администрации губернатора в четверг, 11 июня.

По словам главы региона, все конкурсанты продемонстрировали высочайший уровень подготовки. Призовые места заняли участники программы «Герои земли Калужской», что ещё раз подтверждает её эффективность. Победитель конкурса — руководитель спортивной школы «Снайпер» Алексей Бычин — теперь представит регион на финале соревнований в Самаре.

Владислав Шапша также напомнил, что помощь ветеранам СВО в трудоустройстве является приоритетным направлением национального проекта «Кадры». В регионе помогают каждому бойцу выстроить индивидуальную траекторию: вернуться на прежнее место работы, пройти переобучение и получить новую востребованную профессию или открыть собственное дело.

Губернатор подчеркнул, что нацеливает коллег на то, чтобы каждый ветеран получил помощь в выборе дела по душе и возможность максимально реализовать себя.

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