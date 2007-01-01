Калужская сбытовая компания инвестирует в развитие сотрудников: шесть специалистов получили дипломы МЭИ

В 2026 году шесть сотрудников Калужской сбытовой компании завершили обучение по программе «Электроэнергетические системы и сети» в филиале НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

Сотрудники прошли интенсивный курс по современным стандартам работы с электросетевым комплексом. Дипломы получили руководители юридических групп, специалисты по финансовым расчетам и работе с потребителями из Калужского городского, Обнинского и Кировского отделений.

«Новые знания позволяют нашим сотрудникам еще более эффективно решать ежедневные правовые и финансовые запросы потребителей», — комментирует генеральный директор Калужской сбытовой компании Галина Новикова.

Калужская сбытовая компания регулярно инвестирует в профессиональную подготовку и переподготовку персонала. Предприятие поощряет стремление сотрудников к росту, повышению квалификации и развитию компетенций для качественной и современной работы с потребителями.