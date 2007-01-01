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Общество

Калужская сбытовая компания инвестирует в развитие сотрудников: шесть специалистов получили дипломы МЭИ

11.06, 12:18
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В 2026 году шесть сотрудников Калужской сбытовой компании завершили обучение по программе «Электроэнергетические системы и сети» в филиале НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

Сотрудники прошли интенсивный курс по современным стандартам работы с электросетевым комплексом. Дипломы получили руководители юридических групп, специалисты по финансовым расчетам и работе с потребителями из Калужского городского, Обнинского и Кировского отделений.

«Новые знания позволяют нашим сотрудникам еще более эффективно решать ежедневные правовые и финансовые запросы потребителей», — комментирует генеральный директор Калужской сбытовой компании Галина Новикова.

Калужская сбытовая компания регулярно инвестирует в профессиональную подготовку и переподготовку персонала. Предприятие поощряет стремление сотрудников к росту, повышению квалификации и развитию компетенций для качественной и современной работы с потребителями.

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