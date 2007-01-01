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Общество

В Кировском районе достраивают дом социального обслуживания после смены подрядчика

Ольга Володина
11.06, 11:57
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Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
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В деревне Тешевичи Кировского района продолжается строительство «Дома социального обслуживания». Объект возводят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин провёл еженедельный штаб прямо на стройплощадке. Специалисты сейчас прокладывают электрические и слаботочные сети — закладывают кабели для освещения, розеток и связи.

Внутри здания монтируют перегородки, делают систему отопления и готовят полы - заливают цементно-песчаную стяжку. Параллельно строители прокладывают наружную канализацию, ливнёвку и противопожарный водопровод. Работы идут по плану.

Строительство началось ещё в 2023 году, но первый подрядчик сорвал сроки. Летом 2025 года контракт с ним расторгли. В январе 2026 года выбрали нового подрядчика и заключили новый контракт. В апреле губернатор Владислав Шапша проверил объект и поставил задачу сдать его до конца 2026 года. Тогда готовность здания оценивалась в 60 %.

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