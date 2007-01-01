В Хвастовичах возле детсада и музшколы появился пешеходный переход
В четверг, 11 июня, прокуратура Хвастовичского района сообщила об организации пешеходного перехода на автомобильной дороге.
По данным ведомства, около детской музыкальной школы и детского сада «Буратино» не было пешеходного перехода. Это создавало угрозу для детей.
Прокуратура потребовала от одного из дорожно-строительных предприятий устранить нарушение. Дорожники нанесли на асфальт разметку. Теперь переходить дорогу стало безопаснее.
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