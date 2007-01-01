В деревне Крутицы нависшее над проходом дерево мешает попасть на кладбище
Об этом в среду, 10 июня, написал калужанин в социальных сетях.
По его словам, на муниципальном кладбище дерево нависает над центральным проходом.
— Это создает угрозу для захоронений, над которыми оно нависает, - пишет мужчина. - Дерево держится на одном суку. Помогите, пожалуйста, решить вопрос.
— Уборку дерева планируем провести в течение следующей недели, - прокомментировала ситуацию администрация города Калуги.
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