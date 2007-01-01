В Калуге 12 июня поликлиники изменят график работы
В Калуге 12 июня изменится режим работы медицинских учреждений.
Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00. Приёмные покои, как обычно, открыты круглосуточно - туда можно обращаться в экстренных случаях.
Плановый приём в праздничный день отменят.
С расписанием детской и взрослой стоматологий можно ознакомиться в их официальных группах.
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