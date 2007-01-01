В Калуге 12 июня поликлиники изменят график работы

В Калуге 12 июня изменится режим работы медицинских учреждений.

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00. Приёмные покои, как обычно, открыты круглосуточно - туда можно обращаться в экстренных случаях.

Плановый приём в праздничный день отменят.

С расписанием детской и взрослой стоматологий можно ознакомиться в их официальных группах.