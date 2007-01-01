Эндокринологический центр готовится к открытию в Малоярославце

В Центральной районной больнице Малоярославца завершаются подготовительные работы к открытию эндокринологического центра.

Новое подразделение создаётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в четверг, 11 июня в администрации губернатора.

Здесь пациенты с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом смогут получать необходимую медицинскую помощь.

До конца текущего года в медицинское учреждение планируется поставить десять единиц оборудования, в том числе офтальмологические аппараты. Они предназначены для ранней диагностики осложнений сахарного диабета.

Поставка нового оборудования позволит комплексно улучшить как диагностику, так и лечение сахарного диабета и его осложнений.