В Кировском округе начали строить дома для переселенцев из аварийного жилья

На улице Строительной в Кирове состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание нового многоквартирного дома.

Об этом в среду, 10 июня сообщили в администрации губернатора.

По словам главы администрации Кировского округа Игорь Феденков, всего планируется возвести два таких здания. Их сдача намечена на конец 2027 года. Новостройки предназначены для переселения граждан из аварийных домов.

Два дома позволят предоставить комфортное и современное жильё 69 семьям. В целом же к 2030 году в Кирове намечено расселить 16 многоквартирных зданий, которые признали аварийными в период с 2017 по 2022 год. В них проживает почти 300 человек. На реализацию программы выделено 800 миллионов рублей.

Ранее, в рамках переселения из аварийного фонда с 2011 по 2025 год, в Кировском округе уже расселили 59 многоквартирных домов (335 квартир), а новое жильё получили 678 местных жителей.