На канал Владислава Шапши в MAX подписалось уже около 27 тысяч человек
Жители Калужской области все активнее обращаются к отечественному мессенджеру МАХ, чтобы оперативно отслеживать ключевые события и перемены в своем регионе.
По информации администрации губернатора, большой интерес у пользователей вызывает верифицированный канал губернатора Владислава Шапши. На сегодняшний день число его подписчиков приблизилось к 27 тысячам человек.
Аудитория канала получает информацию о важных решениях, предстоящих мероприятиях и нововведениях в приоритетном порядке — глава региона регулярно публикует актуальные данные именно на этой площадке.
В частности, сегодня Владислав Шапша через мессенджер напомнил землякам, что до завершения интернет-голосования по выбору территорий для благоустройства городской среды на следующий год остаются считанные дни.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!