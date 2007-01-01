На канал Владислава Шапши в MAX подписалось уже около 27 тысяч человек

Жители Калужской области все активнее обращаются к отечественному мессенджеру МАХ, чтобы оперативно отслеживать ключевые события и перемены в своем регионе.

По информации администрации губернатора, большой интерес у пользователей вызывает верифицированный канал губернатора Владислава Шапши. На сегодняшний день число его подписчиков приблизилось к 27 тысячам человек.

Аудитория канала получает информацию о важных решениях, предстоящих мероприятиях и нововведениях в приоритетном порядке — глава региона регулярно публикует актуальные данные именно на этой площадке.

В частности, сегодня Владислав Шапша через мессенджер напомнил землякам, что до завершения интернет-голосования по выбору территорий для благоустройства городской среды на следующий год остаются считанные дни.