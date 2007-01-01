Служба 122 в Калужской области возобновила работу после сбоя

Накануне калужский Минздрав сообщил о проблемах со службой «122».

Сегодня, 10 июня, всё вернулось в норму.

В ведомстве рассказали, что неполадки полностью устранены.

- Сервисы снова в строю! Спасибо за терпение, — пишут сотрудники Минздрава.

Теперь калужане могут пользоваться номером «122» как прежде: записываться на приём к специалистам и вызывать врача на дом без лишних сложностей.