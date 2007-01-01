Служба 122 в Калужской области возобновила работу после сбоя
Накануне калужский Минздрав сообщил о проблемах со службой «122».
Сегодня, 10 июня, всё вернулось в норму.
В ведомстве рассказали, что неполадки полностью устранены.
- Сервисы снова в строю! Спасибо за терпение, — пишут сотрудники Минздрава.
Теперь калужане могут пользоваться номером «122» как прежде: записываться на приём к специалистам и вызывать врача на дом без лишних сложностей.
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