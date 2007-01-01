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Общество

Служба 122 в Калужской области возобновила работу после сбоя

Накануне калужский Минздрав сообщил о проблемах со службой «122».
Ольга Володина
10.06, 17:47
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Сегодня, 10 июня, всё вернулось в норму.

В ведомстве рассказали, что неполадки полностью устранены.

- Сервисы снова в строю! Спасибо за терпение, — пишут сотрудники Минздрава.

Теперь калужане могут пользоваться номером «122» как прежде: записываться на приём к специалистам и вызывать врача на дом без лишних сложностей.

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