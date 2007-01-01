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Общество

Свыше 140 тысяч жителей региона определились с зонами для благоустройства

Владимир Андреев
10.06, 17:46
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В Калужской области подвели промежуточные итоги онлайн-голосования за дизайн-проекты территорий, которые приведут в порядок в следующем году.

На данный момент свои предпочтения уже выразили более 140 тысяч местных жителей.

Губернатор Владислав Шапша выразил признательность гражданам за проявленную инициативу и заинтересованность в жизни родного края. При этом глава региона напомнил, что у тех, кто еще не успел отдать свой голос, есть такая возможность: электронный плебисцит продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В перечень для выбора в этом году вошли 146 общественных зон: от парков и скверов до набережных и мемориальных комплексов. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Наше общее участие позволяет воплощать в жизнь самые востребованные инициативы граждан. Это шанс сделать наши города и села более привлекательными, удобными и душевными, — прокомментировал Владислав Шапша.

Стоит отметить, что с 2017 года по инициативе жителей региона уже благоустроено более 700 общественных территорий.

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